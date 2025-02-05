Як кохання стало передумовою виникнення першого у світі ліжка-трансформера

Прототипи сучасних ліжок-трансформерів виникли ще до нашої ери. Вважається, що їх творцями були єгиптяни. На давніх фресках та папірусах можна побачити зображення складного трону знаменитого фараона Тутанхамона.

Поява ліжка-трансформера, яке ми знаємо сьогодні, оповита легендою про кохання. Згідно з нею, ідею розкладного ліжка приблизно в 1900 році в Сан-Франциско придумав винахідник на ім’я Вільям Лоуренс Мерфі, передає 24 Канал.

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Романтична історія виникнення розкладного ліжка

Розповідають, що Мерфі був закоханий у молоду оперну співачку. Однак в ту епоху вважалося дуже нескромним запросити жінку увійти в спальню джентльмена.

Тоді чоловік просто придумав механізм, що піднімав спальне місце у вертикальне положення до стіни. Використовуючи стару шафу, одвірок і петлі, він самостійно створив розкладне ліжко. У такий спосіб Мерфі міг у будь-який момент розкласти та скласти його, а тому днем його кімната нагадувала звичайну вітальню, та перетворювалася у спальню тільки вночі. Це дало змогу Мерфі продовжити свої залицяння. Зрештою, вони виявилися успішними, і пара одружилася.

Ліжко-трансформер у 20 столітті / Фото з відкритих джерел

Це пам’ятна історія, яку найчастіше пов'язують зі створенням ліжка Murphy, але розкладне ліжко виникло не так. Ба більше, набагато раніше. Розкладні ліжка існували сотні років до того, як Вільям Лоуренс винайшов ліжко Murphy.

Відомо, що один із батьків-засновників США – Томас Джефферсон – мав власну версію розкладного ліжка у своїй знаменитій резиденції Монтічелло. У ті часи ліжка підвішували на мотузках і причіплювали до стіни. Ця версія не прижилася, але концепція лишилася актуальною.

До кінця 1800-х років розкладні ліжка наближалися до того вигляду, який відомий нам сьогодні.

У 1899 році афроамериканський винахідник Леонард К. Бейлі отримав патент на своє розкладне ліжко. Це була металева рама з матрацом, що складалася в центрі. Дизайн виявився таким ефективним, що армія почала його масово виробляти, зробивши його популярним серед солдатів. Сьогодні дизайн Бейлі зазвичай вважається попередником дивану-ліжка.

Інша афроамериканська винахідниця, Сара Е. Гуд, була першою, хто спроєктував і отримав патент на складне ліжко-кабінет. Ліжко виконувало функцію письмового столу, коли перебувало в вертикальному положенні.

Народжена в рабстві в 1850 році, Гуд була однією з перших афроамериканських жінок, які отримали патент від Бюро патентів і товарних знаків США. Вона померла в 1905 році, саме в той час, коли складне ліжко Вільяма Лоуренса Мерфі набувало популярності.

Зазначимо, що запатентовані версії Бейлі та Гуд, мотузки та гачки в Монтічелло були не єдиними конструкціями розкладних ліжок.

Відомо, що Вільям Лоуренс Мерфі ніколи не називав своє розкладне ліжко ліжком Мерфі. Спочатку Мерфі назвав свій винахід "Ліжко, що зникає". Він запатентував своє ліжко "In-A-Door" у 1908 році, перш ніж заснувати компанію Murphy Bed у 1911 році.