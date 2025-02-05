Появление кровати-трансформера, которую мы знаем сегодня, окутана легендой о любви. Согласно ей, идею раскладной кровати примерно в 1900 году в Сан-Франциско придумал изобретатель по имени Уильям Лоуренс Мерфи, передает 24 Канал.

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Романтическая история возникновения раскладной кровати

Рассказывают, что Мерфи был влюблен в молодую оперную певицу. Однако в ту эпоху считалось очень нескромным пригласить женщину войти в спальню джентльмена.

Тогда мужчина просто придумал механизм, поднимающий спальное место в вертикальное положение к стене. Используя старый шкаф, косяк и петли, он самостоятельно создал раскладную кровать. Таким образом Мерфи мог в любой момент разложить и сложить ее, а потому днем его комната напоминала обычную гостиную, и превращалась в спальню только ночью. Это позволило Мерфи продолжить свои ухаживания. В конце концов, они оказались успешными, и пара поженилась.

Кровать-трансформер в 20 веке / Фото из открытых источников

Это памятная история, которую чаще всего связывают с созданием кровати Murphy, но раскладная кровать возникла не так. Более того, гораздо раньше. Раскладные кровати существовали сотни лет до того, как Уильям Лоуренс изобрел кровать Murphy.

Известно, что один из отцов-основателей США – Томас Джефферсон – имел собственную версию раскладной кровати в своей знаменитой резиденции Монтичелло. В те времена кровати подвешивали на веревках и прицепляли к стене. Эта версия не прижилась, но концепция осталась актуальной.

К концу 1800-х годов раскладные кровати приближались к тому виду, который известен нам сегодня.

В 1899 году афроамериканский изобретатель Леонард К. Бейли получил патент на свою раскладную кровать. Это была металлическая рама со складывающимся в центре матрасом,. Дизайн оказался таким эффективным, что армия начала его массово производить, сделав его популярным среди солдат. Сегодня дизайн Бейли обычно считается предшественником дивана-кровати.

Другая афроамериканская изобретательница, Сара Э. Гуд, была первой, кто спроектировал и получил патент на складную кровать-кабинет. Кровать выполняла функцию письменного стола, когда находилась в вертикальном положении.

Рожденная в рабстве в 1850 году, Гуд была одной из первых афроамериканских женщин, получивших патент от Бюро патентов и товарных знаков США. Она умерла в 1905 году, именно в то время, когда складная кровать Уильяма Лоуренса Мерфи приобретала популярность.

Отметим, что запатентованные версии Бейли и Гуд, веревки и крючки в Монтичелло были не единственными конструкциями раскладных кроватей.

Известно, что Уильям Лоуренс Мерфи никогда не называл свою раскладную кровать кроватью Мерфи. Сначала Мерфи назвал свое изобретение "Исчезающая кровать, ". Он запатентовал свою кровать "In-A-Door" в 1908 году, прежде чем основать компанию Murphy Bed в 1911 году.