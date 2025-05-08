Ультрашикарний журнальний столик Майлі Сайрус: чим він особливий і чому дизайнери в захваті

Будь-які деталі в оселі довершують інтер'єр та надають йому скоординований вигляд. З усіх декоративних елементів у вітальні жоден не здається таким "грайливим", як журнальний столик.

Співачка Майлі Сайрус розмістила у своїй домівці ультрашикарний журнальний столик. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Журнальний столик у вітальні Майлі Сайрус

Вітальню Майлі Сайрус проєктувала її мама – Тіш Сайрус. Помітно, що грайлива кімната співачки є "святилищем" її барвистого життя та особистості, а в центрі цього простору розміщений журнальний столик оригінальної форми. Саме його незвичний вигляд впадає у вічі.

На ньому розміщена кераміка ручної роботи, книги та стильна ваза. Разом ці предмети додають яскравості та індивідуальності її темному столику.

Великі журнальні столики – це така чудова можливість проявити творчість – вони як чисте полотно для індивідуальності та шарму. Мені подобається використовувати їх для створення маленьких моментів, які відчуваються продуманими, трохи химерними та запрошують до розмови,

– каже Бріттані Циммерман з Bleu Bee Designs.

Якщо говорити про те, як розміщені аксесуари на журнальному столику, то простір Майлі – ідеальний приклад. Він показує, який гарний вигляд має журнальний столик, коли поставити там речі, які вам подобаються, на перший план та "втілити життя" в нейтральні меблі.