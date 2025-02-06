Червоне дерево повертається в моду: чому дизайнери радять саме його

Упродовж багатьох останніх років у дизайні інтер'єру домінували приглушені відтінки дерева, що було пов'язано з популярністю холодного скандинавського інтер'єру. Однак зараз світ тяжіє до теплоти і затишку, тому в тренди повертається розкішне червоне дерево.

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Тренди у дизайні інтер'єру почали "нагріватися" минулого року. 2025-й – стане роком теплих і глибоких інтер'єрів, а темне дерево принесе у них ще більше затишку. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Червоне дерево здобуло свою популярність у 18 – 19 століттям у будинках грегоріанського та вікторіанського стилю. Тож зараз воно часто асоціюється з традиційним стилем та історією. Однак насправді його запросто можна стилізувати у сучасному інтер'єрі.

Завдяки глибокому червоно-коричневому відтінку такі меблі мають розкішний вигляд і м'яку текстуру. Червоні меблі можуть збагатити сучасний простір, додати йому багатошаровості і контрасту між старим та новим. Такі вироби миттю стануть акцентом у інтер'єрі і збагатять його.

Зараз спостерігається відродження інтересу до коричневих меблів. Багато предметів з червоного дерева наших батьків, дідусів і бабусь відповідають цьому тренду. Останнім часом ми інтегруємо багато сімейних обідніх столів і столиків у наші проєкти,

– сказала дизайнерка інтер'єру Александра Келер.



Меблі з червоного дерева / Фото Benji Lewis Design

Дизайнери радять купувати вінтажні меблі з червоного дерева й називають кілька переваг такого рішення:

це екологічно;

такі меблі мають цікаву історію, а тому здатні додати інтер'єру індивідуальності й цікавості;

ви можете бути впевнені у їхній стійкості.

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Старовинний, позачасовий предмет меблів у сучасному інтер'єрі додасть глибини, привабливості та текстури. Наприклад, розміщення вінтажного дзеркала над сучасним каміном додає інтересу та історії,

– пояснила дизайнерка Емма Сімс-Хілдітч.



Трендове червоне дерево / Фото Емми Сімс-Хілдітч

До речі, багато дизайнерів вважають, що червоне дерево ніколи не виходило з моди, просто у цьому році воно стане більш популярним. Саме тому варто інвестувати у меблі цього кольору, адже вони завжди залишатимуться стильними.