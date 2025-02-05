Даддаріо створила ідеальну кімнату в ретро-стилі – починаючи зі шпалер з квітковим малюнком і завершуючи текстурованими акцентними кріслами, які привносять атмосферу 70-х у вітальню, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому особливість меблів у вітальні акторки

Попри вінтажний шарм, крісла мають сучасний вигляд. Секрет, за словами дизайнерів, полягає у стилізації. Правильно підібрані кольори та аксесуари здатні перетворити вінтажний елемент на позачасовий.

Золотисто-коричневий – це один із тих кольорів, які одразу створюють ретро-шарм, але водночас мають багатий і сучасний вигляд.

Вітальня Александри Даддаріо: дивіться фото

Вагому роль відіграють і подушки. У Даддаріо вони підібрані спеціально під її крісло. Якщо ваше крісло не має спеціально розробленої подушки, експерти радять інший ретро-колір, наприклад, зелений або оранжевий. Крім того, золотисті тони добре поєднуються з природними текстурами, як-от ротанг, букле або шкіра.

Простір навколо вашого крісла також важливий для створення загальної естетики. Так, Даддаріо обрала шпалери з квітковим малюнком в м'яких кольорах.

Щоб зберегти свіжість простору, контрастуйте коричневий колір з деталями з латуні або чорного металу, геометричними візерунками та теплими дерев'яними обробками. Таємниця – у балансі. Занадто багато коричневого – і ваша вітальня буде мати занадто старомодний вигляд. Якщо використовувати коричневий помірковано, тоді кімната являтиме собою чисту вінтажну елегантність.