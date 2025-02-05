Даддарио создала идеальную комнату в ретро-стиле – начиная с обоев с цветочным рисунком и завершая текстурированными акцентными креслами, которые привносят атмосферу 70-х в гостиную, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем особенность мебели в гостиной актрисы

Несмотря на винтажный шарм, кресла имеют современный вид. Секрет, по словам дизайнеров, заключается в стилизации. Правильно подобранные цвета и аксессуары способны превратить винтажный элемент на вневременной.

Золотисто-коричневый – это один из тех цветов, которые сразу создают ретро-шарм, но одновременно имеют богатый и современный вид.

Гостиная Александры Даддарио: смотрите фото

Весомую роль играют и подушки. У Даддарио они подобраны специально под ее кресло. Если ваше кресло не имеет специально разработанной подушки, эксперты советуют другой ретро-цвет, например, зеленый или оранжевый. Кроме того, золотистые тона хорошо сочетаются с природными текстурами, например ротанг, букле или кожа.

Пространство вокруг вашего кресла также важно для создания общей эстетики. Так, Даддарио выбрала обои с цветочным рисунком в мягких цветах.

Чтобы сохранить свежесть пространства, контрастируйте коричневый цвет с деталями из латуни или черного металла, геометрическими узорами и теплыми деревянными отделками. Секрет – в балансе. Слишком много коричневого – и ваша гостиная будет иметь слишком старомодный вид. Если использовать коричневый умеренно, тогда комната будет представлять собой чистую винтажную элегантность.