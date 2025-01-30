Известно, что звезда приобрела эту недвижимость вместе со своим бывшим мужем, Крисом Мартином, за 9,95 миллиона долларов в 2012 году, менее чем за два года до того, как они развелись, передает 24 Канал со ссылкой на Realtor.com.

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Как выглядит вилла Пэлтроу

Актриса продолжала жить в этом доме с восемью спальнями и одиннадцатью ванными комнатами после развода и сохранила его даже после того, как вышла замуж за своего второго мужа, Брэда Фалчука, в 2018 году. Но теперь Пэлтроу решила распрощаться с домом.

Вилла была построена в 1950-х годах и полностью реконструирована предыдущим владельцем в 2009 году – до того, как актриса переехала и добавила свои элегантные дизайнерские решения.

Гвинет Пэлтроу продала свой особняк в Брентвуде за 22 миллиона долларов / Фото Realtor.com

К особенностям особняка относятся полы из восстановленного дерева, узорчатые каменные элементы и открытые жилые пространства. Гостиная открывается через французские двери на зеленый задний двор.

Пэлтроу купила жилье с 8 спальнями и 11 ванными комнатами, когда была замужем за Крисом Мартином / Фото

Кухня имеет двойную варочную поверхность, двойные духовки, дровяную печь и центральный остров с видом на обеденный уголок.

Другие важные моменты включают семейную комнату с книжными полками от пола до потолка и "романтическое" главное крыло с двумя ванными комнатами.

На территории есть новый гостевой дом с одной спальней, который имеет "большую развлекательную зону" с раздвижными дверями, позволяющими увеличить жилое пространство на открытом воздухе.

После того, как они с Мартином развелись в 2014 году, Пэлтроу сохранила особняк / Фото Realtor.com

К высококлассным удобствам относятся винный погреб, офис управляющего имением, тренажерный зал и игровая комната, которая соединена с домашним кинотеатром. Апартамент над гаражом предлагает дополнительное жилье для персонала или гостей.

Также дом оснащен системами фильтрации воды и воздуха.

Особняк актрисы в Брентвуде был приобретен неизвестным покупателем / Фото Realtor.com



Вилла Пэлтроу была продана 27 января / Фото Realtor.com



Дом имеет открытые и просторные жилые помещения / Фото Realtor.com