Відомо, що зірка придбала цю нерухомість разом зі своїм колишнім чоловіком, Крісом Мартіном, за 9,95 мільйона доларів у 2012 році, менш ніж за два роки до того, як вони розлучилися, передає 24 Канал із посиланням на Realtor.com.

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Який вигляд має вілла Пелтроу

Акторка продовжувала мешкати в цьому будинку з вісьмома спальнями та одинадцятьма ванними кімнатами після розлучення та зберегла його навіть після того, як вийшла заміж за свого другого чоловіка, Бреда Фалчука, у 2018 році. Але тепер Пелтроу вирішила розпрощатися з оселею.

Вілла була збудована у 1950-х роках і повністю реконструйована попереднім власником у 2009 році – до того, як актриса переїхала і додала свої елегантні дизайнерські рішення.

Гвінет Пелтроу продала свій особняк у Брентвуді за 22 мільйони доларів / Фото Realtor.com

До особливостей особняка належать підлоги з відновленого дерева, візерунчасті кам'яні елементи та відкриті житлові простори. Вітальня відкривається через французькі двері на зелений задній двір.

Пелтроу купила житло з 8 спальнями та 11 ванними кімнатами, коли була одружена з Крісом Мартіном / Фото

Кухня має подвійну варильну поверхню, подвійні духовки, піч на дровах та центральний острів з видом на обідній куточок.

Інші важливі моменти включають сімейну кімнату з книжковими полицями від підлоги до стелі та "романтичне" головне крило з двома ванними кімнатами.

На території є новозбудований гостьовий будинок з однією спальнею, який має "велику розважальну зону" з розсувними дверима, що дозволяють збільшити житловий простір на відкритому повітрі.

Після того, як вони з Мартіном розлучилися у 2014 році, Пелтроу зберегла особняк / Фото Realtor.com

До висококласних зручностей належать винний льох, офіс керуючого маєтком, тренажерний зал та ігрова кімната, яка з'єднана з домашнім кінотеатром. Апартамент над гаражем пропонує додаткове житло для персоналу чи гостей.

Також будинок оснащений системами фільтрації води та повітря.

Особняк акторки в Брентвуді був придбаний невідомим покупцем / Фото Realtor.com



Вілла Пелтроу була продана 27 січня / Фото Realtor.com



Будинок має відкриті і просторі житлові приміщення / Фото Realtor.com