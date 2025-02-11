Хитрість, яка створить стильний інтер'єр: все може вирішити "метод сендвіча"

Цікавий вигляд в оселі можна створити за допомогою "методу сендвіча". Цей стильний трюк, запозичений із індустрії моди, але його можна застосувати і в дизайні інтер'єру.

Дизайн інтер'єру та мода тісно пов'язані між собою, тому є сенс, щоб перейняти секрет цього цікавого трюку. Про це пише 24 Канал з посиланням на livingetc.

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"Метод сендвіча" в інтер'єрі

Розглянемо аналогію з сендвічем: два шматочки хліба, між якими знаходиться начинка. У сендвічі начинка зазвичай контрастує з хлібом, посилюючи візуальне розрізнення. Аналогічно, при створенні вбрання можна застосовувати цю структуру – контрастувати верхню і нижню половинки з третім, проміжним елементом.

Враховуючи тісний взаємозв'язок між модою та дизайном інтер'єру, можна сказати, що "метод сендвіча" також може бути ефективно використаний під час оформлення приміщень. Вся справа в балансі дизайну інтер'єру, і наші домівки дають багато можливостей для роботи з точки зору декору – від килимів до диванів, журнальних столиків і освітлення, тому є багато можливостей для створення так званих "сендвічів".

Є щонайменше 3 способи застосування "методу сендвіча" до дизайну інтер'єру: за допомогою кольору, форми та матеріалу, щоб створити чарівні приміщення.

Як створити "сендвіч" за допомогою кольору?

Модні стилісти часто використовують у своїй роботі "метод сендвіча", особливо коли йдеться про поєднання кольорів. Найпростіший підхід до реалізації цієї техніки передбачає поєднання кольорів: білий верх, білий низ і яскравий відтінок як фокусна точка.

Те ж саме стосується і інтер’єрів. Один з найкращих способів створити контраст в дизайні інтер’єру – вибрати основний колір для простору, який може огортати інший, створюючи візуальний "сендвіч". У просторі, показаному на фото, різні відтінки бежевого і коричневого поєднуються, щоб "змішувати" темніші синій і чорний. Кімната відчувається компактною завдяки багатошаровому вибору кольорів, але все ще цілісна та збалансована.



Створення контрасту за допомогою кольору / Фото Tim Lenz

"Сендвіч" за допомогою форми

Менш очевидний спосіб розглянути "метод сендвіча" у дизайні інтер’єру через вибір форм.

Замість того, щоб прикрашати кімнату з великою кількістю прямих ліній (наприклад, журнальні столики, дивани чи навіть подушки), можна подумати про пом’якшення більш лінійних аспектів за допомогою вигнутих, органічних форм.

Поєднання прямих і м’яких форм у цій кімнаті надає простору вимір, від круглих подушок і вигнутих меблів до чітких ліній на акцентній стіні та полицях.



Форма – це спосіб, за допомогою якого можна додати інтересу простору / Фото Esraa AL-Emam Innovation

Як зробити "сендвіч" з матеріалів та оздоблень

Дизайн інтер’єру надає стільки можливостей для "візуальних сендвічів" за допомогою кольору та форми, але в дизайнерів один із улюблених елементів будь-якої кімнати – це палітра матеріалів, а ваш вибір оздоблення та способу їх шарування – ще один спосіб застосувати "метод сендвіча" у вашому домі. Наприклад дизайнерам останнім часом до вподоби поєднанням хрому та дерева в просторі.

Хоча кольори дерева та сталі створюють візуальний контраст, текстура та відчуття цих матеріалів додають кімнаті інший вимір. Гладке сріблясте покриття барної стійки та текстура дерев’яних стін і стільців поглинають одне одного, створюючи візуально та текстурно привабливий "сендвіч".



"Змішування" палітри матеріалів / Фото Jean-Baptiste Thiriet