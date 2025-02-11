Дизайн интерьера и мода тесно связаны между собой, поэтому есть смысл, чтобы перенять секрет этого интересного трюка. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на livingetc.

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"Метод сэндвича" в интерьере

Рассмотрим аналогию с сэндвичем: два кусочка хлеба, между которыми находится начинка. В сэндвиче начинка обычно контрастирует с хлебом, усиливая визуальное различение. Аналогично, при создании наряда можно применять эту структуру – контрастировать верхнюю и нижнюю половинки с третьим, промежуточным элементом.

Учитывая тесную взаимосвязь между модой и дизайном интерьера, можно сказать, что "метод сэндвича" также может быть эффективно использован во время оформления помещений. Все дело в балансе дизайна интерьера, и наши дома дают много возможностей для работы с точки зрения декора – от ковров до диванов, журнальных столиков и освещения, поэтому есть много возможностей для создания так называемых "сэндвичей".

Есть по меньшей мере 3 способа применения "метода сэндвича" к дизайну интерьера: с помощью цвета, формы и материала, чтобы создать волшебные помещения.

Как создать "сэндвич" с помощью цвета?

Модные стилисты часто используют в своей работе "метод сэндвича", особенно когда речь идет о сочетании цветов. Самый простой подход к реализации этой техники предусматривает сочетание цветов: белый верх, белый низ и яркий оттенок как фокусная точка.

То же самое касается и интерьеров. Один из лучших способов создать контраст в дизайне интерьера – выбрать основной цвет для пространства, который может окутывать другой, создавая визуальный "сэндвич". В пространстве, показанном на фото, разные оттенки бежевого и коричневого сочетаются, чтобы "смешивать" более темные синий и черный. Комната ощущается компактной благодаря многослойному выбору цветов, но все еще целостная и сбалансированная.



Создание контраста с помощью цвета / Фото Tim Lenz

"Сэндвич" с помощью формы

Менее очевидный способ рассмотреть "метод сэндвича" в дизайне интерьера через выбор форм.

Вместо того, чтобы украшать комнату с большим количеством прямых линий (например, журнальные столики, диваны или даже подушки), можно подумать о смягчении более линейных аспектов с помощью изогнутых, органических форм.

Сочетание прямых и мягких форм в этой комнате придает пространству измерение, от круглых подушек и изогнутой мебели до четких линий на акцентной стене и полках.



Форма – это способ, с помощью которого можно добавить интереса пространству / Фото Esraa AL-Emam Innovation

Как сделать "сэндвич" из материалов и отделки

Дизайн интерьера предоставляет столько возможностей для "визуальных сэндвичей" с помощью цвета и формы, но у дизайнеров один из любимых элементов любой комнаты – это палитра материалов, а ваш выбор отделки и способа их наслоения – еще один способ применить "метод сэндвича" в вашем доме. Например дизайнерам в последнее время нравится сочетание хрома и дерева в пространстве.

Хотя цвета дерева и стали создают визуальный контраст, текстура и ощущение этих материалов добавляют комнате другое измерение. Гладкое серебристое покрытие барной стойки и текстура деревянных стен и стульев поглощают друг друга, создавая визуально и текстурно привлекательный "сэндвич".



"Смешивание" палитры материалов / Фото Jean-Baptiste Thiriet