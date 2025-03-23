Яку кухонну раковину обрати у 2025 році: дизайнери назвали 3 основні тренди

Найкращі кухонні мийки мають привабливий вигляд, приховують безлад і полегшують домашні справи. Стало відомо, які раковини будуть найпопулярніші у 2025 році.

Експерти розповіли назвали найкращі мийки, на які варто звернути увагу тим, хто задумав ремонт на кухні, передає 24 Канал із посиланням на House Beautiful.

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Мийки – робочі станції

Кухонна раковина – станція / Фото Adam Kane Macchia

Сьогодні велику популярність мають кухонні мийки з вбудованими аксесуарами, які розширюють їх функціональність. Вони можуть включати:

обробні дошки – дозволяють нарізати продукти прямо над мийкою;

друшляки (коландери) – зручно для промивання овочів або проціджування макаронів;

сушарки для посуду – інтегровані або знімні, економлять місце;

органайзери – підставки для губок, контейнерів для сміття або переробки.

Робочі мийки – ідеальний вибір для тих, хто часто готує.

"Ми спостерігаємо зростання попиту на робочі мийок, які максимізують простір і прискорюють процес приготування їжі та прибирання завдяки інтегрованим друшлякам і обробним дошкам", — зазначила керівниця трендів і дизайну компанії Moen Джессі Бірчфілд.

Альтернативні матеріали

Вибір унікального матеріалу для раковини може зробити кухню цікавішою / Фото Stoffer Photography

Окрім традиційних матеріалів – нержавіючої сталі та емальованого чавуну – є багато інших, які можуть стати стильним акцентом у вашій кухні. Зокрема, це сучасний бетон або вишуканий мармур.

За словами дизайнерки Моен Бірчфілд, все більшої популярності набувають раковини з вогнетривкої глини та граніту, оскільки вони додають кухні затишку й ностальгічних ноток, а також відрізняються міцністю і практичністю.

Одночашеві раковини

Раковина з однією чашею на кухні / Фото Wit & Delight

Мийки з двома чашами справді залишилися в минулому – раніше одна сторона використовувалася для замочування брудного посуду, а інша для його ополіскування. Однак така перегородка лише заважає помістити в мийку великі предмети.

Одночашева мийка — це кухонна мийка, яка має одну велику чашу без перегородок. Вона дозволяє легко мити та замочувати великі каструлі, дека та сковорідки, оскільки в ній більше простору, ніж у двочашевих моделях.

Якщо площа кухні дозволяє, слід розглянути варіант одночашевої мийки зі зміщеним зливом (а не центральним). Це дозволить споліскувати предмети під краном, навіть якщо з іншого боку стоїть стопка посуду.