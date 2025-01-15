Вставні мийки залишаються найбільш поширеним типом, оскільки вони легко встановлюються. Щоло матеріалів, то нержавіюча сталь є фаворитом для кухонних мийок завдяки своїй міцності та легкості в догляді. Сучасні тенденції вказують на те, що власники будинків починають розглядати кухонні раковини не тільки як функціональний елемент. У 2025 році очікується зростання інтересу до кольорових кухонних мийок, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Новий тренд у дизайні кухні

Кольорові кухонні мийки виходять за межі звичних сірих мийок з нержавіючої сталі. Чорний і металевий відтінки можуть створити ілюзію більш розкішної раковини, тоді як золото стає популярним способом додавання гламурного вигляду кухні.

Такі мийки можуть бути виготовлені з нержавіючої сталі для забезпечення довговічності, але з кольоровим покриттям, яке допомагає зробити звичайну мийку цікавим акцентом на кухні.

Кольорові раковини – тренд 2025 року / Фото KelaVi / Shutterstock

Також мийки можуть бути виготовлені з порцеляни або композитного граніту. Серед інших кольорів, які власники квартир розглядають для оновлення своїх кухонних раковин, – зелений, синій і червоний.

Перед тим як розглянути можливість самостійної заміни мийки або залучення професіонала для встановлення нової, кольорової мийки, важливо оцінити, чи підходить ця тенденція для вашого дому. Перш ніж обрати колір, необхідно визначити, який стиль найкраще підійде. Найпоширенішими є надійна вставна мийка, а також мийки в стилі фермерського будинку, підстільні або універсальні. Найкращий вибір залежить від того, скільки простору у вас є на кухні, та з яких матеріалів виготовлені шафи і стільниця.

Коли ви визначитесь зі стилем, можна вибирати колір. Подумайте, який відтінок найкраще гармоніюватиме з іншими елементами кухонного декору, такими як шафи, плитка та стільниці. Також варто врахувати, чи потрібно оновлювати змішувач через зміну кольору мийки.