У 2025 році текстурована плитка стане визначальною тенденцією на кухнях, пропонуючи органічну та тактильну альтернативу підлоговому покриттю "ялинка" та традиційним гладким поверхням, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

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Що у 2025 році стане чудовою заміною традиційної підлоги "ялинка"

Текстурні плитки, доступні з різноманітних матеріалів, таких як натуральний камінь, кераміка чи порцеляна, запропонують інноваційну текстуру для 2025 року завдяки 3D-поверхням, рифленим і ребристим дизайнам, краям з ефектом старіння та плитці, обробленій вручну.

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На зміну підлоги ялинкою прийшла текстурована і широка плитка / Фото Quorn Stone

Цьогоріч відбудеться перехід від класичної "ялинки" до широкоформатної плитки в природних тонах. Одна із основних переваг цієї плитки полягає у здатності створювати безшовний, вигляд, тяжіючи до мінімалізму та біофільного дизайну.

Інший "плюс" широкоформатної плитки – у тому, що вона робить ідеально пасує як для маленьких, так і великих кухонь. Невеличку кімнату вона робить більш просторою, а у великій – зменшує будь-яке візуальне відволікання, мінімізуючи кількість ліній.