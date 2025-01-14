В 2025 году текстурированная плитка станет определяющей тенденцией на кухнях, предлагая органическую и тактильную альтернативу напольному покрытию "елочка" и традиционным гладким поверхностям, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

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Что в 2025 году станет отличной заменой традиционного пола "елка"

Текстурные плитки, доступны из различных материалов, таких как натуральный камень, керамика или фарфор, предложат инновационную текстуру для 2025 года благодаря 3D-поверхностям, рифленым и ребристым дизайнам, краям с эффектом старения и плитке, обработанной вручную.

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На смену напольной елочке пришла текстурированная и широкая плитка / Фото Quorn Stone

В этом году произойдет переход от классической "елки" к широкоформатной плитке в естественных тонах. Одно из основных преимуществ этой плитки заключается в способности создавать бесшовный, вид, тяготея к минимализму и биофильному дизайну.

Другой "плюс" широкоформатной плитки – в том, что она делает идеально подходит как для маленьких, так и больших кухонь. Небольшую комнату она делает более просторной, а в большой – уменьшает любое визуальное отвлечение, минимизируя количество линий.