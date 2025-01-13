Як створити диво із фактично сміття, показала користувачка TikTok @thecardboardqueen, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як зробити з туалетних рулонів миску для зберігання фруктів

Для створення кухонного декору вам знадобляться пакет картонних рулонів від туалетного паперу, пістолет для гарячого клею, ніж, олівець та лінійка. Також вам потрібна буде фарба. Вона підвищіть довговічність кінцевого продукту й надасть йому полірований вигляд. Якщо ви хочете зберігати в мисці фрукти, виберіть нетоксичний, безпечний для продуктів фарбник. Оскільки картон пористий, обов'язково використовуйте бар'єр, наприклад, джессо, якщо ви вибрали фарбу, призначену для непористих поверхонь. Також можна скористатися спрей-фарбою у разі, якщо ви нанесли зверху шар герметика.

Довідка: Джессо – біла малярна суміш на основі в'язкої речовини, яку змішують з крейдою, гіпсом, пігментом в будь-якій комбінації.

Щоб створити миску, розріжете рулони туалетного паперу на шматки, складіть їх у формі квітів і зв'яжіть квіти разом. Почніть із сплющення рулону та розрізання його по ширині, щоб створити гнучкі, схожі на пелюстки частини. Підійдуть смужки шириною приблизно 1,3 сантиметра.

Наріжте значну купу пелюсток. Потім розріжте кілька пелюсток навпіл, щоб сформувати менші пелюстки.

Далі помістіть менші пелюстки всередину більших і прикріпіть їх гарячим клеєм. Помістіть об’єднані пелюстки у зіркоподібні утворення та склейте їх, щоб утворити квіти. Коли ви створите десяток або більше, прикріпіть їх один до одного, щоб утворити форму чаші. Зробіть це поверх існуючої чаші, щоб отримати правильну форму. Після того, як клей висохне, пофарбуйте нову чашу та нанесіть герметик, якщо необхідно.

Як перетворити рулони туалетного паперу на чашу: дивіться відео