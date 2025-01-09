Поки погода на вулиці залишається холодною, люди більше часу проводять вдома. А це означає, що домашній простір повинен бути затишним і красивим. Є безліч способів створити затишок вдома за купу грошей, однак організатори простору поділилися ідеями, як зробити це безкоштовно. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на The Spruce.

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Як додати затишку взимку

Найпростіший та водночас найатмосферніший спосіб додати зимовим вечорам більше затишку – це запалити свічки. Якщо у вас є ароматизовані свічки, то це ще краще! Вони не лише створять романтичну й осяйну атмосферу у домі, а й додадуть йому особливого запаху.



Свічки створять особливу атмосферу / Фото Pinterest

Коли температура повітря на вулиці опускається, настає час витягувати усі додаткові ковдри і пледи. Покладіть їх на диван, ліжко, стілець чи пуфик, щоб додати простору текстури. Можна навіть просто скласти їх у кошик і розмістити в кутку кімнати. Такий простий лайфгак допоможе створити відчуття затишку.

Дизайнерка інтер'єру Кілі Сміт радить приносити додому частинку двору – гілочки ялинки, соснові шишки тощо. Вони додадуть простору відчуття природи і підкреслять зимову атмосферу.

Крім того, у зимові місяці надавайте перевагу лише теплому освітленню. Яскраве біле, звісно, зручне, але його краще використовувати в інші пори року. Взимку жовте світло додасть тепла і допоможе розслабитися.

Ще одна порада – пересуньте меблі так, щоб створити затишний куточок. Наприклад, облаштуйте крісло біля вікна, щоб читати книгу і дивитися на лапатий сніг за вікном. Обов'язково покладіть на нього плед, щоб створити ефект багатошаровості.



Затишний зимовий куточок / Фото Pinterest

Якщо це можливо, то обирайте лише теплі кольори для інтер'єру, які матимуть набагато привабливіший і затишніший вигляд. Мовиться про колір постільної білизни, рушників, пледів, чохлів для подушок на дивані тощо.

Дотримуючись цих порад, можна створити простір, який по-справжньому зігріватиме взимку, і при цьому зекономити кошти.