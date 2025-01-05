Однак, щоб ваша штучна ялинка прослужила вам багато святкових сезонів, важливо зберігати її належним чином. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на realsimple.

Дивіться також Просто, але один аксесуар додав "родзинку": святковий декор домівки Кендалл Дженнер

Зніміть прикраси. Бріанна Порпора, дизайнер і куратор свят з Jade House Design, каже, що найкращий спосіб зберігати штучні дерева – це почати з видалення будь-яких делікатних предметів або ламких прикрас і їхнього окремого упакування.

Але в жодному разі не кидайте свої прикраси в коробку. Варто спершу протерти кожну прикрасу сухою тканиною, перш ніж прибрати її. Щоб прикраси були захищені під час зберігання до наступного року, обережно покладіть їх назад у коробку, у якій вони були до цього.

Очистіть дерево від пилу. Перед зберіганням фахівці рекомендують обережно почистити ваше дерево ганчіркою для пилу. Найкраще для цього підійде серветка з мікрофібри, але й можна скористатися будь-якою тканиною, яка є під рукою.



Важливо очистити ялинку від пилу перед зберіганням / Фото Unsplash (Kelly Sikkema)

Акуратно розпушіть і упорядкуйте гілки. Якщо ви не розпушили гілки свого штучного дерева, коли відкривали його вперше, то обов'язково зробіть це зараз, щоб ялинка мала гарніший вигляд. Розпушивши гілки, ви гарантуєте, що вони не застрягнуть у своїй сплющеній формі, яку вони мали, коли ви вперше дістали ялинку з упаковки. Як тільки ви це зробите, кожен наступний рік буде набагато простішим у плані встановлення дерева.

Придбайте сумку для зберігання. Не варто просто класти ялинку назад у коробку, у якій вона була. Натомість використовуйте пакет для зберігання або коробку, спеціально призначену для зберігання ялинок. Можна придбати різні речі для зберігання – від мішків для зберігання, що згортаються, до вертикальних підставок, які дають змогу зберігати ялинку зібраною та готовою до наступного сезону.

Зберігайте все разом. Найкраще зберігати всі компоненти ялинки в одному місці. Тобто, усі секції, ліхтарі та підставку, щоб не шукати їх по всіх кутках, коли наступного року потрібно буде встановлювати ялинку.

Знайдіть хороше місце для зберігання ялинки. Ялинку краще зберігати в шафі або на горищі (якщо воно є). І хоча у вас може виникнути спокуса зберігати своє дерево в підвалі, фахівці кажуть, що це не є гарною ідеєю. Дерева слід зберігати у вертикальному положенні в прохолодному, сухому місці. Якщо ж вам доводиться зберігати ялинку в підвалі через проблеми з місцем, ви завжди можете поставити під неї кілька ящиків або пластикових сумок.



Потрібно обрати правильне місце для зберігання ялинки / Фото Unsplash (Anne Nygård)