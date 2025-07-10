Кухня акторки Наомі Воттс вразила дизайнерів неочікуваним поєднанням кольорів
- Кухня Наомі Воттс вражає поєднанням індустріальних металевих шаф з ніжно-блакитною фарбою, що створює сучасний і м'який простір.
- Світло-блакитний колір заспокоює та додає легкості, а металеве покриття шаф підкреслює сучасність інтер'єру.
Комбінація стильних сучасних матеріалів із м'яким, класичним кольором створює візуально привабливий простір. Кухня голлівудської зірки Наомі Воттс – яскравий тому приклад.
Наомі Воттс поєднала індустріальні металеві шафи з ніжно-блакитною фарбою. Це рішення пом'якшує простір, зберігаючи сучасність, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.
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У чому особливість палітри на кухні Воттс
Хоча світло-блакитний колір часто є типовим для стилів на кшталт фермерського або французького кантрі, його застосування в сучасному інтер'єрі додає легкості. М'якість блакитного пов'язана з його заспокійливими властивостями. Фарбування кімнати в синій – чудовий спосіб сприяти розслабленню та зняти стрес, адже прохолодні блакитні відтінки нагадують небо і природу. Щоб досягти цього ефекту, експерти рекомендують обирати світлі відтінки, такі як ніжно-блакитний чи пудрово-блакитний.
Кухня Наомі: дивіться відео
У той же час металеве покриття верхніх шаф додає сучасності, особливо в поєднанні з матовим склом. Якби інші шафи були кремовими чи сірими, це мало б мінімалістичний ефект, але саме блакитний колір "оживляє" простір, не відволікаючи від блиску верхніх шаф.
Якщо у вашій кухні є металеві елементи, спробуйте поекспериментувати з акцентною шафою або стіною у м'якому кольорі, наприклад, небесно-блакитному чи ніжно-рожевому – це допоможе зробити простір більш затишним.