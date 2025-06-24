Невеличка, але затишна: яка на вигляд кухня переможниці МастерШеф Наталки Нікішиної

Переможниця проєкту МастерШеф 14 Наталка Нікішина мешкає у центрі Києва, яку вона разом із бойфрендом орендує за 33 тисячі гривень. Кулінарка показала, яке на вигляд її помешкання.

Для проєкту "По хатах" Нікішина провела екскурсію своєю кухнею-студією, передає 24 Канал.

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Кухня Наталки Нікішиної

Інтер'єр кухні Наталки Нікішиної втілює сучасну стриманість і функціональність із елементами мінімалізму. Основний акцент зроблено на чистих лініях, нейтральних кольорах і практичності.

Біла матова кухня з вбудованими ручками має стильний й ненав'язливий вигляд, а темна стільниця додає контрасту та глибини. Вбудована техніка (індукційна плита, витяжка, духовка, мікрохвильовка) гармонійно інтегрується в загальний стиль.

Кухня переможниці МастерШеф / Скриншот

Простора барна зона біля панорамного вікна створює ідеальне місце для сніданків або кавових пауз із краєвидом на місто. Два стильні барні стільці теплого коричневого відтінку додають затишку. Вертикальні підвісні світильники над барною стільницею – лаконічні та сучасні.

Живі рослини оживляють інтер'єр, додаючи йому природної свіжості.

Відкрита стелажна частина з лівого боку — функціональний декоративний елемент. Вона вміщує посуд, келихи, чашки й побутові дрібниці.

Цей куточок кухні передає атмосферу впорядкованості, продуманості та стилю — простір, створений для щоденного комфорту без зайвих деталей.