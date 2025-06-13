Подробицями Нікішина поділилась у проєкті "По хатах" від "Люкс ФМ", передає Show 24. За перемогу на "МастерШеф" вона отримала 500 тисяч гривень.

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Наталка Нікішина розповіла, що частину грошей, які виграла на "МастерШеф", задонатила, а іншу – відклала.

Я купила собі все необхідне, що мені потрібно було одразу для того, щоб почати блог. Все інше я відклала на свою справу, скоріш за все. Хай лежить,

– поділилась фудблогерка.

Чим Наталка Нікішина зараз займається

Зараз Нікішина активно розвиває свій блог. Наразі інстаграм-сторінка Наталки налічує понад 60 тисяч підписників. Також дівчина волонтерить, співпрацює з громадською організацією "Землячки" та проводить майстер-класи.

В принципі, продовжую свій шлях у фудінфлуенсерстві, медіа, блозі,

– зазначила Нікішина.

Наталка Нікішина у проєкті "По хатах": дивіться відео онлайн

До речі, раніше ми писали матеріал, як живуть усі переможці "МастерШеф".