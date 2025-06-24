Для проекта "По хатам" Никишина провела экскурсию по своей кухне-студии, передает 24 Канал.

Смотрите также Кухня знаменитой Камерон Диаз: какая деталь в интерьере делает ее изысканной

Кухня Натальи Никишиной

Интерьер кухни Наташи Никишиной воплощает современную сдержанность и функциональность с элементами минимализма. Основной акцент сделан на чистых линиях, нейтральных цветах и практичности.

Белая матовая кухня со встроенными ручками выглядит стильно и ненавязчиво, а темная столешница добавляет контраста и глубины. Встроенная техника (индукционная плита, вытяжка, духовка, микроволновка) гармонично интегрируется в общий стиль.

Кухня победительницы МастерШеф / Скриншот

Просторная барная зона у панорамного окна создает идеальное место для завтраков или кофейных пауз с видом на город. Два стильных барных стула теплого коричневого оттенка добавляют уюта. Вертикальные подвесные светильники над барной столешницей – лаконичные и современные.

Живые растения оживляют интерьер, добавляя ему естественной свежести.

Открытая стеллажная часть с левой стороны - функциональный декоративный элемент. Она вмещает посуду, бокалы, чашки и бытовые мелочи.

Этот уголок кухни передает атмосферу упорядоченности, продуманности и стиля - пространство, создано для ежедневного комфорта без лишних деталей.