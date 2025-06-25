Затишок зі смаком: яка на вигляд вітальня Наталки Нікішиної, переможниці "МастерШеф-14"

Наталка Нікішина мешкає в квартирі у центрі Києва. Переможниця "МастерШеф-14" орендує її за 33 тисячі гривень.

Для проєкту "По хатах" кухарка провела екскурсію своїм помешкання. Зокрема, вона показала вітальню, оформлену у сучасному мінімалістичному стилі з акцентом на функціональність та комфорт, передає 24 Канал.

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Вітальня Наталки Нікішиної

Вітальня невелика, проте охайна і затишна завдяки продуманому використанню простору та спокійній кольоровій гамі. У центрі кімнати розміщений великий кутовий диван темно-коричневого кольору, який створює зручну зону для відпочинку. Навпроти розташована сучасна стіна під телевізор білого кольору з глянцевим покриттям – вона не тільки візуально розширює простір, а й забезпечує зберігання речей без захаращення інтер'єру.

Вітальня переможниці МастерШеф-14 / Скриншот

Телевізор стильно вбудовано в нішу. На білому журнальному столику стоїть оригінальна композиція з овочів. Біля вікна – декоративна лампа-рефлектор у стилі ретро або лофт, яка додає інтер'єру характеру та індустріальної нотки. Вікно закрите щільними темними шторами та легкою білою фіранкою, що дозволяє регулювати кількість світла в кімнаті.

Книжки та колекція пташок на полицях / Скриншот

Робоча зона у вітальні / Скриншот

Загалом вітальня Нікішиної – це сучасний компактний і затишний простір, оформлений зі смаком та увагою до деталей.