Для проекта "По хатам" повар провела экскурсию по своему жилищу. В частности, она показала гостиную, оформленную в современном минималистическом стиле с акцентом на функциональность и комфорт, передает 24 Канал.

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Гостиная Натальи Никишиной

Гостиная небольшая, однако опрятная и уютная благодаря продуманному использованию пространства и спокойной цветовой гамме. В центре комнаты размещен большой угловой диван темно-коричневого цвета, который создает удобную зону для отдыха. Напротив расположена современная стена под телевизор белого цвета с глянцевым покрытием – она не только визуально расширяет пространство, но и обеспечивает хранение вещей без загромождения интерьера.

Гостиная победительницы МастерШеф-14 / Скриншот

Телевизор стильно встроен в нишу. На белом журнальном столике стоит оригинальная композиция из овощей. У окна – декоративная лампа-рефлектор в стиле ретро или лофт, которая добавляет интерьеру характера и индустриальной нотки. Окно закрыто плотными темными шторами и легкой белой занавеской, что позволяет регулировать количество света в комнате.

Книги и коллекция птичек на полках / Скриншот

Рабочая зона в гостиной / Скриншот

В целом гостиная Никишиной – это современное компактное и уютное пространство, оформленное со вкусом и вниманием к деталям.