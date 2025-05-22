Навіщо у спальні потрібні затемнені штори: які їхні переваги і чому це популярний вибір

Багато хто замислюється над тим, чи варто купувати щільні штори для своїх спалень. Це особливо актуально для тих, кому яскраве сонячне світло заважає спати у вихідні, коли вони хочуть відпочити трохи довше, або для тих, хто працює позмінно і потребує сприятливого простору для сну протягом дня.

Тож багато хто зупиняє свій вибір саме на затемнених шторах. Про це пише 24 Канал з посиланням на idealhome.

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Навіщо у спальні потрібні щільні штори

Штори блекаут відрізняються від звичайних штор підкладкою, яка блокує світло. Натомість звичайні штори зазвичай мають тонший підкладковий матеріал.

При виборі штор для спальні важливу роль відіграють особисті уподобання. Слід враховувати такі фактори, як чутливість до світла, умови освітлення у вашій спальні та графік сну.

Однією з помітних переваг світлонепроникних штор є їхня здатність ефективно блокувати зовнішнє світло, що може суттєво впливати на якість сну. Штори блекаут створюють більш темне середовище для сну, сприяючи виробленню мелатоніну, гормону, який регулює сон.



Штори блекаут блокують зовнішнє світло /Фото Unsplash (Francesca Tosolini)

Хлої Дакоста, менеджер з дизайну, каже, що оскільки штори блекаут виготовляються з щільнішою підкладкою, вони також можуть допомогти зменшити "шумове забруднення", тому менша ймовірність того, що ваш сон буде перерваний галасом.

Такі штори також забезпечують вищий рівень конфіденційності, ніж стандартні штори, запобігаючи загляданню сусідів та перехожих у вашу спальню. Це особливо корисно, якщо ваше вікно виходить на вулицю або інші будинки.

