Так, є декілька речей, які можуть впливати на необхідність заміни штор або жалюзі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Russells Curtains and Blinds.

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Як часто потрібно міняти штори

Хоча важко точно визначити, скільки можуть прослужити ваші штори та жалюзі, але є загальні мірки:

Рулонні штори прослужать приблизно 8-10 років

Римські або стільникові штори прослужать приблизно 5-7 років

Венеціанські або вертикальні жалюзі прослужать приблизно 12-18 років

Прозорі або лляні штори прослужать приблизно 3-5 років

Штори на підкладці або з більш міцної тканини прослужать приблизно 10-15 років.



Слід дивитися на ознаки зносу штор / Фото Unsplash

Оскільки не існує чітких правил щодо термінів заміни штор або жалюзі, рекомендується стежити за ознаками зносу. Така пильність допоможе вам визначити відповідний час для заміни.

Вплив від сонця або зміна кольору

Незважаючи на те, що незначні пошкодження від сонця або зміна кольору можуть не вимагати негайної заміни штор або жалюзі, але все ж важливо стежити за цим. Особливо варто придивитися до тих штор, що висять в кімнаті, яка є з сонячного боку.

Пошкодження

Доволі часто пошкодити штори чи жалюзі можуть домашні улюбленці. Вони можуть іноді розірвати тканину штор, тож, можливо, вам доведеться трохи раніше замінити штори чи жалюзі в будинках, де є домашні тварини.

Матеріал деформований або пошкоджений

Подряпини або розриви – це ознаки того, що пора замінити штори чи жалюзі. Пошкодження не тільки є непривабливим, але й може завадити належному функціонуванню штор.

Це загальні причини, які можуть знадобитися для оновлення штор чи жалюзі, але не завжди потрібна практична причина. Ось ще кілька факторів, які можуть повпливати, щоб ви розглянули можливість оновлення штор або жалюзі.

Вони не дають вам потрібної функціональності

Можливо, ви захочете оновити штори для своєї спальні, щоб краще спати вночі або ж ваші нинішні штори можуть бути просто не такими, як ви хочете.

Вони здаються застарілими, і ви хочете надати кімнаті свіжий вигляд

Зовнішній вигляд кімнати можна значно змінити, підібравши відповідні штори. Отже, якщо стиль вашого будинку не зовсім підходить, можливо, настав час подумати про нові штори чи жалюзі.