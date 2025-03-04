Як створити стильний нічник своїми руками: ідея бюджетного декору

Нічник є чарівним декоративним елементом оселі, який точно забезпечить затишну атмосферу в оселі. Цей предмет також дозволяє "проявити" контури кімнати, даруючи комфорт простору.

Так, стильний нічник можна зробити своїми руками і доволі бюджетно. Гарною ідеєю поділилася користувачка тіктоку @uandriyashykk, пише 24 Канал.

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Як зробити стильний нічник своїми руками

@uandriyashykk розповіла про створення нічника, на який вона витратила лише 66 гривень. Так, вона придбала в магазині два дерев'яних бруски по 2 метри.

Після цього від кожного з них треба відпилити 30 сантиметрів. Наступне, що потрібно зробити, це прибити конструкцію цвяхами до старої деревʼяної дошки.

Після цього, декоративний елемент варто пофарбувати. Швидше за все у багатьох залишилося трохи фарби після ремонту, тож її можна використати, щоб надати виробу більш естетичного вигляду.

Потім слід різдвяною гірляндою прикрасити виріб. Варто гірлянду обмотувати навхрест, адже так вже майже готовий нічник матиме цікавіший і оригінальніший вигляд.

Красивий нічник своїми руками: дивіться відео створення