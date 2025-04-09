Поширена помилка у більшості: що не варто забувати при організації простору у ванній кімнаті

Ванна кімната є важливим місцем, де ми починаємо і завершуємо наш день. Добре продуманий і функціональний інтер'єр ванної кімнати суттєво впливає на затишок в цьому просторі.

Тож важливо його зробити комфортним і для прибирання. Дизайнерка інтер'єру Анна Бойко у своєму тіктоці розповіла, яку річ, краще не забувати при організації простору у ванній кімнаті, пише 24 Канал.

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Що треба врахувати при організації простору у ванній кімнаті

Дизайнерка розповіла про розповсюджений кейс, коли біля ванної або душової кабіни розміщується тумба з умивальником.

Обов'язково треба робити зазор між ванною і вашою тумбою або між душовою кабіною і тумбою, для того щоб потім було зручно прибирати там пил або краплі води, які туди стікають

– пояснила експертка.

Дизайнерка пояснює, що туди повинна поміститися рука і без перешкод прибрати, наприклад, бруд, який там міг зібратися.



Слід залишити зазор між умивальником та душовою кабіною чи ванною / Фото Unsplash

Фахівець радить, коли ви формуєте простір у ванній кімнаті обов'язково слід передбачити не тільки естетичний вигляд, а ще також, щоб це було зручно в прибиранні.

Краще залишати зазор від 6-7 до 10 сантиметрів, якщо ваша площа дозволяє це, для комфорту прибирання.

Експерт також розповіла про виключення в цій ситуації. Так, виключенням може бути, коли у вас тумба підвісна, тобто вона не стоїть на підлозі, тоді у вас буде простір під тумбою, щоб підлізти в незручний кут і мати можливість його прибрати.