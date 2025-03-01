Наче з магазину: як за копійки зробити стильний органайзер

Щоб прикрасити свій будинок унікальним декором або створити оригінальні рішення для зберігання речей, не обов'язково купувати все в магазині. Стильний виріб можна зробити власноруч.

Цікавою ідеєю, як бюджетно можна зробити органайзер своїми руками, поділилася користувачка @luck_ira_mom, пише 24 Канал.

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Як зробити стильний органайзер власноруч

Не завжди можна знайти в магазині органайзери, які б відразу припали до душі. Тому можна зробити стильні органайзери своїми руками, до того ж за копійки.

Для основи можна взяти, наприклад, упаковку від чайника. Потрібно її розрізати навпіл, обвести коробку на картоні та вирізати прямокутник, яким слід укріпити та вирівняти дно виробу.

Майбутній органайзер зовні слід обклеїти крафт-папером, а всередині будь-якими шпалерами. Тепер потрібно взяти коричневий пергамент.

Після цього треба розрізати рулон пергаменту навпіл, а потім кожну половинку ще на 3 рівні частини. Тепер з отриманих стрічок з пергаменту потрібно заплести багато косичок. Щоб це було зручніше робити, можна ці стрічки закріпити на столі скотчем.

Потім до коробки на гарячий клей слід прикріпити вже готові косички. Варто проконтролювати та зробити якомога менші проміжки між косичками – так, щоб повністю весь органайзер був обклеєний косичками з пергаменту. Останньою косичкою варто обклеїти верх коробки зсередини, щоб все мало акуратний та стильний вигляд.

Як зробити стильний органайзер своїми руками: дивіться відео