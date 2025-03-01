Интересной идеей, как бюджетно можно сделать органайзер своими руками, поделилась пользовательница @luck_ira_mom, пишет 24 Канал.

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Как сделать стильный органайзер собственноручно

Не всегда можно найти в магазине органайзеры, которые сразу пришлись по душе. Поэтому можно сделать стильные органайзеры своими руками, к тому же за копейки.

Для основы можно взять, например, упаковку от чайника. Нужно ее разрезать пополам, обвести коробку на картоне и вырезать прямоугольник, которым следует укрепить и выровнять дно изделия.

Будущий органайзер снаружи следует оклеить крафт-бумагой, а внутри любыми обоями. Теперь нужно взять коричневый пергамент.

После этого надо разрезать рулон пергамента пополам, а затем каждую половинку еще на 3 равные части. Теперь из полученных лент из пергамента нужно заплести много косичек. Чтобы это было удобнее делать, можно эти ленты закрепить на столе скотчем.

Затем к коробке на горячий клей следует прикрепить уже готовые косички. Стоит проконтролировать и сделать как можно меньшие промежутки между косичками – так, чтобы полностью весь органайзер был оклеен косичками из пергамента. Последней косичкой стоит обклеить верх коробки изнутри, чтобы все имело аккуратный и стильный вид.

Как сделать стильный органайзер своими руками: смотрите видео