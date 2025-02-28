К тому же стильную вазу можно сделать из подручных материалов своими руками. Интересной идеей поделилась пользовательница токтока @luck_ira_mom, пишет 24 Канал.

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Как превратить бутылку из-под геля для стирки в стильную вазу

Требуется всего несколько простых шагов, чтобы из простой емкости от геля для стирки сделать стильную вазу.

Сначала пустую бутылку из-под геля нужно обклеить малярным скотчем со всех сторон. Затем следует нанести по всему изделию массу папье-маше и оставить высохнуть.

После этого к краске необходимого цвета добавить кофе и соду, тщательно перемешать и покрасить вазу хаотическим образом и снова оставить его высыхать.

Уже после всех творческих "махинаций" можно стилизовать готовое декоративное изделие. Однако заметьте, что поскольку ваза создана из довольно легкого материала, не стоит туда помещать массивные букеты.

Как превратить бутылку из-под геля для стирки в стильную вазу: смотрите видео