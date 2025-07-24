Створила затишний та чарівний простір: який має вигляд задній двір будинку Памели Андерсон

Патіо Памели Андерсон випромінює особливу чарівність. Її вишукані садові меблі вражають своєю красою.

Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Який має вигляд сад Памели Андерсон?

Нещодавно в інстаграмі Памела показала свій затишний задній двір біля будинку. Вона розмістила фото, на якому присіла на дерев’яній доріжці, що веде від перголи.

Позаду видно набір із чотирьох кованих зелених стільців і столу, які створюють акуратну, теплу та приємну атмосферу. Витончені вигнуті ліхтарі вздовж доріжки освітлюють світлу дерев’яну стежку, підкреслюючи акуратний сад.

Особливу увагу привертають ковані меблі в саду Памели. Їхній дизайн і зелений відтінок гармонійно вписуються в простір, надаючи природного продовження ліан і зелені. Ці меблі ідеально доповнюють строгі лінії класичної перголи, створюючи довершений образ.