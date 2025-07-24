Створила затишний та чарівний простір: який має вигляд задній двір будинку Памели Андерсон
- Вуличні меблі Памели Андерсон, класична пергола та вигнуті ліхтарики створюють затишну атмосферу на задньому дворі її будинку.
Патіо Памели Андерсон випромінює особливу чарівність. Її вишукані садові меблі вражають своєю красою.
Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.
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Який має вигляд сад Памели Андерсон?
Нещодавно в інстаграмі Памела показала свій затишний задній двір біля будинку. Вона розмістила фото, на якому присіла на дерев’яній доріжці, що веде від перголи.
Позаду видно набір із чотирьох кованих зелених стільців і столу, які створюють акуратну, теплу та приємну атмосферу. Витончені вигнуті ліхтарі вздовж доріжки освітлюють світлу дерев’яну стежку, підкреслюючи акуратний сад.
Особливу увагу привертають ковані меблі в саду Памели. Їхній дизайн і зелений відтінок гармонійно вписуються в простір, надаючи природного продовження ліан і зелені. Ці меблі ідеально доповнюють строгі лінії класичної перголи, створюючи довершений образ.