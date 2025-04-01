Названо візерунок паркетної підлоги, від якого слід відмовитися у 2025 році

Паркетна підлога є ідеальним вибором для дому. Вона довговічна, звукоізоляційна, проста у прибиранні і доступна у широкій палітрі кольорів. Втім, перед тим, як обирати нове покриття для підлоги, варто звернути увагу на те, що один візерунок паркету більше не модний. Йдеться про вузькі дошки.

Вузькі дерев'яні дошки були дуже популярні у будинках, зведених на початку 1900-х років, і залишалися затребуваними аж до 1960-х. У середньому паркетна підлога служить від 25 до 50 років, а деякі варіанти можуть витримати й до 100 років. Це означає, що багато підлог із цим вузьким форматом вже потребують заміни, щоб відповідати сучасним дизайнерським вподобанням, передає 24 Канал із посиланням на House and digest.

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Що зараз у тренді

Замість вузьких дерев'яних дошок, варто обрати широкі. Їхня ширина коливається від 15 до 30 сантиметрів, і вони створюють візуально відкритіший, просторий та сучасний вигляд, ніж вузькі планки. Крім того, широкі дошки мають менше швів, що сприяє гармонійному сприйняттю простору.

Ще один спосіб зробити підлогу сучасною – поекспериментувати з геометричними візерунками, особливо у великих кімнатах. Візерунок "ялинка" створює ефект суцільних зигзагів, а "плетінка" теж має зигзагоподібну структуру, але з "розривами", оскільки дошки обрізані під кутом 90 градусів (на відміну від 45-градусного кута у "ялинки"). Обидва ці варіанти додають підлозі динамічності та візуального інтересу.

Паркетна підлога у стилі плетінки / Фото з відкритих джерел

Щоб зробити паркетну підлогу актуальною, варто також звернути увагу на кольорову гаму. На 2025 рік і далі у тренді будуть теплі та нейтральні відтінки. Сірий паркет досі має популярність, але все більше власників будинків віддають перевагу теплим відтінкам коричневого, таким як карамельний і каштановий, які додають простору глибини та вишуканості.