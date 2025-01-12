Дизайнери назвали 5 варіантів підлогового покриття, на які вони радять звернути увагу. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Real Simple.

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Трендова підлога

Природні елементи. У 2025 році ми побачимо тенденцію до натуральності і природності. Власники будинків надаватимуть перевагу плитці, які імітує натуральні матеріали – як-от камінь чи бетон. Також популярною буде дерев'яна підлога з усіма її сучками та природними візерунками.

Велика плитка. Дизайнерка інтер'єру Ісфіра Дженсен радить обирати плитку великого формату з мінімальними лініями затирання. За такою плиткою простіше доглядати й, крім того, вона візуально збільшує простір, адже не розділяє його на маленькі частини.

Менша кількість смуг створює більш цілісну, безперебійну поверхню, що робить кімнату більшою та просторішою. Крім того, великі плитки забезпечують чіткі лінії та більшу простоту. Лаконічний вигляд дозволяє зосередити увагу в кімнаті на люстрах і шафах, а не на насиченій підлозі,

– сказала дизайнерка.

Паркет. Паркетна підлога з натурального дерева – це вічна класика, яка на якийсь час поступилася синтетичним матеріалам, за якими простіше доглядати. Однак у 2025 році спостерігатиметься повернення до стилю ретро, тому паркет повернеться у тренди.



Паркет повертається у тренди інтер'єру / Фото Pinterest

Сміливі візерунки. Дизайнери кажуть не боятися яскравих принтів та акцентної підлоги. Наприклад, дизайнерка інтер'єру Джессіка Бандстра радить придивитися до шахового візерунка.



Шахова підлога в інтер'єрі / Фото Pinterest

Світле дерево. Дизайнери прогнозують, що підлога зі світлого дерева переважатиме у майбутніх інтер'єрах. Вона стає деталі популярнішою, адже візуально робить простір більшим і світлішим.