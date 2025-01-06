Зазвичай тренди дуже швидко стають антитрендами та виходять з моди. Однак дизайнери зауважили, що деякі тренди в інтер'єрі зберігають свою популярність вже кілька років поспіль. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Тренди в інтер'єрі, які не виходять з моди

У 2023 році популярним став стиль "тиха розкіш", в основі якого лежить поєднання простоти та вишуканості. Минуло 2 роки, а цей тренд досі популярний. Дизайнер меблів та інтер'єру Френсіс Султана розповів, як досягти ефекту "тихої розкоші" у себе вдома. Він радить використовувати бронзу, льон і скло як центральні матеріали в інтер'єрі. Створюйте спокійний інтер'єр з дорогих меблів, але без надто різкого дизайну.



Інтер'єр у стилі тиха розкіш / Фото Rikki Snyder photography

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Ідеально продумані книжкові полиці ніколи не виходять з моди. Хитрість полягає у тому, щоб розташувати книги й декоративні дрібнички так, аби уникнути відчуття безладу. Книжкові полиці мають передавати відчуття індивідуального стилю господарів і бути упорядкованими.

Добре оформлена книжкова полиця розповідає історію, як великий витвір мистецтва. Кінцевим результатом має бути поєднання всього, що ви любите. Таким чином, книжкова полиця служитиме декоративним і виразним символом стилю, а не поверхневим предметом меблів.



Книжкові полиці завжди трендові в інтер'єрі / Фото Sarah Brown Interiors

Теорія "неочікуваного червоного" завірусилася у тіктоці на початку 2024 року, однак вона так сподобалася дизайнерам, що вони вирішили не відмовлятися від неї у 2025-му. Ця теорія полягає у тому, що додавання червоних акцентів у будь-який інтер'єр покращує його, наповнює і робить стильнішим.



Теорія неочікуваного червоного в інтер'єрі / Фото Mylands

Останніми роками вінтаж став особливо популярним не лише через свою естетику, а й прагнення суспільства екологічно обставляти свій дім. Люди відмовляються від нових меблів на користь тих, які мають довгу історію.

Вінтажні предмети пронизані багатою історією. Вони не тільки витончено виготовлені, щоб витримати випробування часом, але й створюють дуже необхідний характер і шарм у домі,

– сказала дизайнерка інтер'єру Емма Сімс Гілдітч.



Вінтаж ніколи не вийде з моди / Фото Future, Jon Day

Спокійний рожевий колір вийшов на новий рівень у дизайні інтер'єру. Його нарешті перестали асоціювати виключно з дівчачими кімнатами. Ніжний рожевий – вишуканий і стильний, він підійде для будь-якого інтер'єру. Його можна використовувати у ванній, вітальній, на кухні чи у спальні.



Рожевий колір в інтер'єрі / Фото deVOL Kitchens

Дизайнери інтер'єру радять все ж не надто сильно перейматися трендами в інтер'єрі, адже дім повинен бути зручним і красивим для своїх господарів. Тому, перш за все, обирайте такий інтер'єр, у якому ви будете щасливі.