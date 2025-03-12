Емма Робертс продумала кожну деталь у своєму передпокої: як повторити її інтер'єр

Зазвичай, передпокій – це те місце, якому не приділяють багато уваги, коли облаштовують дім. Однак американська акторка Емма Робертс довела, що продуманий вхід у будинок – це чи не найважливіше в усьому інтер'єрі.

Передпокій Емми Робертс

У передпокої ми проводимо дуже мало часу, тож це є головною причиною, чому йому не приділяють належної уваги. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

До теми Клаудія Шиффер підкорила дизайнерів інтер'єром свого передпокою: що у ньому особливого

Нюанс в тому, що саме коридор є частиною дому, яку першою бачать гості, коли приходять до вас. Він повинен задавати настрій та бути частиною інтер'єру всього дому. Емма Робертс добре зрозуміла це правило, а тому до декорування свого передпокою підійшла особливо ретельно.

Інтер'єр будинку зірки виконаний у теплих тонах, а тому створює домашню й теплу атмосферу. Передпокій не вибивається з загальної схеми – стіни у ньому того самого кольору, що й у вітальні. Усі деталі у будинку взаємопов'язані і створюють цілісну картинку.

Дизайнери просто в захваті від того, що Робертс продумала свій коридор до найменших дрібниць. Італійська люстра з 1950-х років, вінтажний перський килим, антикварний дерев'яний стіл, картини у розкішних вазах – це не про вітальню. Таке наповнення є у передпокої акторки. Будинок з порогу "говорить" про свою особливість та затишок.

Хоч інтер'єр у коридорі Робертс виконаний в еклектичному стилі, та саме підбір нейтральних відтінків урівноважує його і робить спокійним.

Як повторити задум акторки у себе вдома

Передпокій Емми Робертс є вартим наслідування, тож дизайнерка інтер'єру Ізабель Джексон розповіла, як створити схожу атмосферу у себе вдома. Перш за все вона радить створити чіткий фокус, який ловитиме перший погляд гостей. Це може бути столик, як у будинку акторки, вінтажна ваза з квітами або інший елемент.

Використання бежевого кольору на всіх стінах і оздобленні створює чудову нейтральну палітру полотна для декоративних елементів,

– додала дизайнерка.

Також вона звернула увагу на розумний вибір килима у коридорі знаменитості. Робертс відмовилася від традиційного килимка під дверима на користь більшого перського килима. На ньому не будуть помітні сліди від бруду, тож таке рішення можна вважати функціональним.