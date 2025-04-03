Це полегшить життя: що варто додати в оселю на етапі планування

Коли домовласники збираються планувати проєкт домівки, їм хочеться зробити все ідеально. Багато хто шукає вишукані референси на Pinterest, але серед всього цього вони можуть забути про приміщення, яке варте уваги.

Про це пише 24 Канал з посиланням на відео дизайнерки інтерʼєру Анни Бойко в тіктоці.

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Що варто додати в оселю на етапі планування

Дизайнерка зазначає, що ваша квартира точно мала б охайніший вигляд, якби у вас була можливість додати побутову кімнату. Якщо у вас є достатньо квадратури в оселі, це гарна можливість зробити таке приміщення.

Такі речі, як пилосос, відра, швабра, різні коробки, інвентарі чи консервація створюють хаос в квартирі, якщо для них немає окремо відведеного місця.



Якщо є можливість заплануйте в будинку побутову кімнату / Фото Unsplash (фото ілюстративне)

Вони створюють безлад тільки через те, що немає місця, де їх сховати. Не тому що ви погані господарі, а тому що у вас немає місця, де ці речі стояли би акуратно на поличках тощо. Це питання могла б вирішити побутова кімната, яка б позбавила вас "візуального шуму" та була б чудовим місцем, щоб зберігати всі ваші речі, які вам необхідні, в акуратному вигляді в одному місці і без безладу.