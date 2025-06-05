Дизайнери застерігають: 3 дороговартісних помилки в декоруванні оселі, яких слід уникати

Ремонт вашого будинку – фінансово затратна річ. Але є певні помилки в оздобленні, яких професіонали рекомендують уникати, щоб зменшити ще більше додаткових витрат.

Декілька дизайнерів поділилися думками про типові помилки в оздобленні, яких слід уникати, щоб запобігти цим потенційно дорогим "пасткам". Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Помилки в декоруванні оселі

Придбання нової оселі зазвичай викликає ентузіазм і бажання придбати меблі. Однак важливо розуміти, що доки ви не заселилися в приміщення, може бути складно визначити, як найкраще його використати.

Експерти радять не поспішати з придбанням меблів до переїзду, оскільки це може призвести до необхідності дорогого перепланування після того, як у вас з'явиться чітке розуміння того, як ефективно використовувати простір.



Купівля меблів перед заселенням – не найкраща ідея / Фото Unsplash (Spacejoy)

Важливо зазначити, що колір, який вам сподобався на зразку, не завжди може підійти для вашої оселі. Фахівці радять придбати тестер, щоб оцінити, наскільки вас влаштовує відтінок у різний час протягом дня, адже за різних умов освітлення фарба може виглядати значно інакше. Пропуск цього кроку може призвести до непотрібних витрат на перефарбовування.

Однією з найпоширеніших помилок у дизайні є неточні просторові виміри та неправильні пропорції. Частим і дорогим недоглядом, якого припускаються ледь не всі, є те, що недбало ставлять до вимірів перед замовленням меблів, що призводить до того, що предмети не "вписуються" у відведений для них простір або не проходять у дверні отвори.

Крім того, розуміння масштабу і пропорцій в дизайні інтер'єру має вирішальне значення для досягнення гармонійного і візуально привабливого естетичного вигляду.