3 найчастіших помилки в декоруванні оселі

Домовласники, облаштовуючи свою оселю, прагнуть стильно її задекорувати та надати їй естетичного вигляду. Проте, фахівці виокремлюють декілька помилок, яких краще уникати.

Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Помилки в дизайні

Занадто швидко слідувати за меблевими трендами

Краще інвестувати в речі, які вам подобаються та які ви використовуєте у своєму просторі, а не лише в те, що здається модним на даний момент.



Слід вибирати меблі не через те, що вони зараз модні / Фото Unsplash (Katja Rooke)

Замовлення фарб, думаючи, що вони виглядатимуть так само, як онлайн

Краще особисто переглянути, який фарба має вигляд, адже коли її нанести на стіни, вона може мати геть інший вигляд, ніж на сайті.

Думка, що всі плитки призначені для одного й того ж завдання

Дизайнери пояснили, що не вся плитка однакова, і не всю можна використовувати для абсолютно кожної поверхні. І те, що, наприклад, підходить для підлоги, не підійде для стіни, адже буде настільки важкою, що може впасти.