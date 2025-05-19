Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Ошибки в дизайне

Слишком быстро следовать за мебельными трендами

Лучше инвестировать в вещи, которые вам нравятся и которые вы используете в своем пространстве, а не только в то, что кажется модным на данный момент.



Следует выбирать мебель не из-за того, что они сейчас модные / Фото Unsplash (Katja Rooke)

Заказ красок, думая, что они будут выглядеть так же, как онлайн

Лучше лично посмотреть, какой краска имеет вид, ведь когда ее нанести на стены, она может иметь совершенно другой вид, чем на сайте.

Мнение, что все плитки предназначены для одной и той же задачи

Дизайнеры объяснили, что не вся плитка одинакова, и не всю можно использовать для абсолютно каждой поверхности. И то, что, например, подходит для пола, не подойдет для стены, ведь будет настолько тяжелой, что может упасть.