У виданні Real Simple розповіли декілька причин, чому яскравий диван може бути вашим найкращим дизайнерським кроком, пише 24 Канал.

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Точка фокусування

Для досягнення візуального балансу кімнатам потрібні фокусні точки. Наприклад, якщо у вашій вітальні є яскравий жовтий диван, він слугує своєрідним фокусом, фактично стаючи центральним елементом простору.

Індивідуальність в просторі

Існує безліч способів додати індивідуальності вашому дому, чи то за допомогою цікавої колекції, класного антикваріату чи предмета меблів, який справді виділяється. Саме таким є яскравий диван.



Яскравий диван додає індивідуальності простору / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)

Яскравий диван підіймає настрій

Коли надворі дощить і сіро, легко відчути, що твоя оселя має похмурий вигляд, але набагато важче відчути це, коли стоїть яскравий диван. Це найкращий рівень дофаміну в декорі.

Витвір мистецтва

Яскравий диван можна розглядати як дизайнерський елемент. Він надає простору чогось красивого та цікавого без необхідності додавати зайві речі.

Добре "працює" у невеликих приміщеннях

Наявність виразного дивана зменшує потребу в інших виразних елементах, таких як витвори мистецтва, декоративні акценти та навіть інші предмети меблів. Розмістивши такий диван, можна мінімізувати решту, і отримати простір без захаращення, який не буде нудним.