Інтер'єр спальні: яку помилку найчастіше роблять при облаштуванні цього простору
- Основна помилка при облаштуванні спальні полягає у виборі лише одного джерела світла.
- Спальня повинна мати декілька джерел освітлення для забезпечення комфорту.
Облаштовуючи спальню, люди прагнуть зробити все досконало. Однак важливо розуміти, що навіть незначні деталі можуть суттєво вплинути на загальну естетику.
Так, господарі часто припускаються помилки саме з освітленням в цьому просторі. Про це пише 24 Канал з посиланням на @boiko.interior.design.
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Поширена помилка, яку роблять під час облаштування спальні
Фахівець розповіла про помилку, яку найчастіше роблять люди в інтерʼєрі спальні.
Це, коли обирають одне джерело світла.. і яке ж? правильно – люстру,
– наголосила дизайнерка.
За її словами, спальня – це місце, яке не має обмежуватися лише одним джерелом світла і особливо на стелі.
Має бути декілька джерел освітлення в спальні / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)
Якщо буде одне джерело світла, воно є максимально незручним, адже в спальні ми готуємося до сну і коли ми лягаємо в ліжко, люстра може "сліпити" очі.
Також, як зазначає дизайнерка, якщо ви берете люстру з холодною або денною температурою, це не буде сприяти підготовці до сну, а навпаки "пробуджувати".
Люстра на стелі, як одне джерело світла, є нефункціональним рішенням. Наприклад, якщо ви захочете почитати в ліжку, то люстра на стелі ніколи не дасть те світло, яке буде комфортним для читання, оскільки для цього потрібна конкретна температура і конкретна потужність, тож люстра на стелі не зможе "закрити" ці параметри.