Так, є декілька речей, які значно покращать вигляд цієї кімнати. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Як надати спальні кращого вигляду

Щоб зробити спальню затишною та стильною, домовласники намагаються враховувати та підбирати відповідні предмети інтер'єру. Важливо враховувати деталі, які подарують кімнаті виразніший вигляд та нададуть додаткового "вау-фактора".

У виданні homes and gardens поділилися порадами щодо стилю та речами, які можуть допомогти додати останні штрихи до елегантного простору.

Декоративні подушки. Такі деталі не лише забезпечують необхідний комфорт для сидіння та читання улюблених книг, але й естетично додають той важливий завершальний штрих, який поєднує ліжко з рештою вашого інтер'єру. Вибір подушок завжди має ґрунтуватися на декорі кімнати, щоб створити скоординований простір.

Для приміщень з однотонними стінами поєднання різних візерунків (квіткових чи в клітинку тощо) створює фокусну точку та додає бажаної дози візерунка.

Проте у кімнатах, де шпалери або узголів'я ліжка мають яскраві принти, краще вибрати більш лаконічні декоративні подушки. Добре підійде пара простих текстурованих дизайнів або одна розкішна подушка для попереку.

Декоративні подушки додають комфорту спальні / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)

Класична біла постільна білизна. Коли йдеться про гарну постільну білизну, стилістка розповіла, що вона є прихильницею білосніжних бавовняних простирадл. На її думку, вони можуть миттєво зробити спальню візуально дорожчою.

Така постільна білизна не тільки приємна для сну, але й є елегантною та доповнює будь-яку колірну гаму спальні. Експертка розповіла, що в поєднанні з якісними пуховими подушками та ковдрами така постільна білизна створює відчуття розкішного готелю.

Ще однією перевагою білих простирадл, яку вказала стилістка, є те, що вони дозволяють продемонструвати гарні декоративні подушки та пледи, що доповнять ваш дизайн.

Квіти та рослини. Свіжі квіти чи зелень миттєво можуть "піднести" простір. Чи то букетик, чи пишна кімнатна рослина в горщику, все це вдихає життя в простір і допомагає створити спокій.

Як каже експертка, якщо у вас в кімнаті є порожній куточок, велика квіткова композиція може справді допомогти заповнити простір.

Настільні лампи. Спальні – це місця, призначені для відпочинку, тому дуже важливо врахувати кількість освітлення. Пара настільних ламп з обох боків ліжка – це ідеальний варіант як для створення атмосферного освітлення, так і для зручного освітлення місця для читання.

Проте вони відіграють не лише функціональну роль, а й декоративну також, особливо ці гарні тканинні абажури. Настільні лампи також пропонують фантастичну можливість додати цікаві текстури та форми простору.

Текстурні ковдри та пледи. Багатошаровість – це ключ до створення затишного, привабливого вигляду, і ліжко з пледом або покривалом, накинутим на нього, має кращий вигляд. Плед додає не лише додатковий шар тепла в холодні ночі, але також миттєво покращує зовнішній вигляд ліжка, додаючи текстури та кольору.