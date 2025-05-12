Так, господарі часто припускаються помилки саме з освітленням в цьому просторі. Про це пише 24 Канал з посиланням на @boiko.interior.design.

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Поширена помилка, яку роблять під час облаштування спальні

Фахівець розповіла про помилку, яку найчастіше роблять люди в інтерʼєрі спальні.

Це, коли обирають одне джерело світла.. і яке ж? правильно – люстру,

– наголосила дизайнерка.

За її словами, спальня – це місце, яке не має обмежуватися лише одним джерелом світла і особливо на стелі.



Має бути декілька джерел освітлення в спальні / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)

Якщо буде одне джерело світла, воно є максимально незручним, адже в спальні ми готуємося до сну і коли ми лягаємо в ліжко, люстра може "сліпити" очі.

Також, як зазначає дизайнерка, якщо ви берете люстру з холодною або денною температурою, це не буде сприяти підготовці до сну, а навпаки "пробуджувати".

Люстра на стелі, як одне джерело світла, є нефункціональним рішенням. Наприклад, якщо ви захочете почитати в ліжку, то люстра на стелі ніколи не дасть те світло, яке буде комфортним для читання, оскільки для цього потрібна конкретна температура і конкретна потужність, тож люстра на стелі не зможе "закрити" ці параметри.