3 помилки під час прибирання, які марнують ваш час

Прибирання завжди вимагає великої кількості зусиль та часу. Але є кілька ключових помилок, які можуть призвести до того, що ваш список справ займе набагато більше часу, ніж потрібно.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Помилки під час прибирання, які є марною тратою часу

Прибирання речей у неправильному порядку

Насправді є правильна послідовність прибирання, яка дозволить уникнути необхідності повторно мити те, що ви щойно помили.

У більшості приміщень найкращим є підхід "зверху донизу". Тоді пил з поверхонь впаде на підлогу і тоді його можна стерти.



Краще витерти спершу поверхні, які є зверху / Фото Unsplash (Good Soul Shop)

Занадто велика кількість засобів для прибирання

Більше не завжди означає краще, коли йдеться про мийні засоби. Надто велика кількість мийного засобу може навіть спричинити потьмяніння покриття. Обов'язково дотримуйтесь інструкцій, яка вказана на пляшці мийного засобу, і розпорошуйте лише ту кількість, яка вам потрібна для виконання роботи.

Обприскування та негайне витирання поверхні

Можливо, це одна з найпоширеніших помилок під час прибирання, особливо тому, що здається, що в кожному відео чи рекламі про прибирання показано, як люди розпилюють засіб на поверхню, а потім негайно його витирають. Але це не дає засобу час для виконання своєї роботи, а вам доводиться працювати більше, особливо якщо ви боретеся зі стійкими плямами.

Найкраще розпилити засіб для чищення, потім дати йому постояти кілька хвилин. Після цього буде набагато легше витирати бруд.

