Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Ошибки во время уборки, которые являются пустой тратой времени

Уборка вещей в неправильном порядке

На самом деле есть правильная последовательность уборки, которая позволит избежать необходимости повторно мыть то, что вы только что помыли.

В большинстве помещений лучшим является подход "сверху вниз". Тогда пыль с поверхностей упадет на пол и тогда ее можно стереть.



Лучше вытереть сначала поверхности, которые есть сверху / Фото Unsplash (Good Soul Shop)

Слишком большое количество средств для уборки

Больше не всегда означает лучше, когда речь идет о моющих средствах. Слишком большое количество моющего средства может даже вызвать потускнение покрытия. Обязательно следуйте инструкции, которая указана на бутылке моющего средства, и распыляйте только то количество, которое вам нужно для выполнения работы.

Опрыскивание и немедленное вытирание поверхности

Возможно, это одна из самых распространенных ошибок во время уборки, особенно потому, что кажется, что в каждом видео или рекламе об уборке показано, как люди распыляют средство на поверхность, а затем немедленно его вытирают. Но это не дает средству время для выполнения своей работы, а вам приходится работать больше, особенно если вы боретесь со стойкими пятнами.

Лучше всего распылить чистящее средство, затем дать ему постоять несколько минут. После этого будет намного легче вытирать грязь.

