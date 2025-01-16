Левам мити дзеркала, а Тельцям – холодильник: як обрати стиль прибирання на основі знака зодіаку

Більшість із нас неодноразово обіцяли у новому році приділяти більшу увагу прибиранню оселі, але зазвичай обіцянки не дотримувалися. Експерти підказали, як виправити цю ситуацію, ставлячи досяжні цілі і орієнтуючись на знак зодіаку.

Професійний астролог Івана Наскова зауважила, що прості і регулярні звички допоможуть підтримувати гармонійну атмосферу вдома. Вона поділилася, який стиль прибирання підходить для кожного зі знаків зодіаку, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and Gardens.

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Овен

Експертка радить Овнам розпочати ранок із застилання ліжка. Наскова змальовує Овна як зодіак, який прагне швидких результатів. Завдання застелити ліжко щоранку займає лише пару хвилин, але це чудовий спосіб почати день продуктивно.

Телець

Одна з ключових рис Тельців – це їхня любов до їжі, що, за словами Наскової, надає їм титул "гурмана зодіаку". Додайте прибирання холодильника до вашого щотижневого списку справ. Це не тільки допоможе вам бути в курсі того, що є в холодильнику, і зменшити харчові відходи, але й оновити список покупок. "Чистий і організований холодильник не тільки дарує вам приємні відчуття, але й мотивує на здорове та поживне харчування", – каже Наскова.

Близнюки

Близнюки ведуть активний спосіб життя та часто обирають хаос, але, як пояснює Наскова, надмірний безлад може бути перевантаженням для їхнього надмірно активного розуму. Тому вона радить позбутися "страшного стільця для одягу". "Щоб зберегти певний контроль, зробіть звичкою повертати свій одяг на місце кожного вечора", — радить вона. Лише кілька хвилин для того, щоб покласти речі в кошик або повісити їх, допоможуть вам зберігати простір і розум в порядку, а також дозволять прокидатися в чистій і організованій спальні.

Рак

Немає нічого кращого, ніж лягати спати у свіжій, чистій постільній білизні, яка приємно пахне. Астролог радить Ракам зробити своєю звичкою прання білизни раз на тиждень, щоб забезпечити хороший нічний сон. "Це допоможе вам почуватись відновленим, особливо після емоційно важких днів", – пояснює вона.

Лев

Левам Наскова рекомендує чистити дзеркала раз на тиждень. "Це не про марнославство, а про енергію та впевненість, яку ви отримуєте, дивлячись на себе в чистому дзеркалі і нагадуючи собі, наскільки ви чудові", — каже вона. Ці дзеркала можуть бути у ванній, в спальній кімнаті або навіть біля вхідної зони.

Астролог радить Левам регулярно займатися миттям дзеркал / Фото Emily Followill

Діва

Діви традиційно люблять чистоту і порядок. Зробіть звичкою пилососити свій килимок перед дверима кожні два дні, щоб вхід до вашого дому завжди був охайним і організованим.

Терези

Планета-покровитель Терезів – це Венера, яка символізує красу. Тому асторолог радить цьому знаку зодіаку зосередити свої зусилля на організації косметики та засобів догляду.

Терезам радять тримати у порядку косметику / Фото Marty Baldwin

Скорпіон

Скорпіони відомі своєю жагою до влади, і Наскова радить направити це на регулярне чищення взуття. Вона пояснює, що чисте взуття додає впевненості і сили. "Чисте взуття може багато сказати про людину і є м'яким джерелом сили", — каже вона.

Стрілець

Астрологиня каже, що Стрільці не люблять замкнуті простори і часто намагаються бути на свіжому повітрі. Підтримуючи автомобіль в чистоті, ви не тільки підвищуєте ясність думок, але й стимулюєте бажання вирушити в нову подорож.

Козоріг

Козероги – це про амбіції та уявлення про майбутнє, але через брудні вікна не побачити. Наскова рекомендує цьому знаку зодіаку зробити звичкою регулярне чищення вікон, щоб мати чітке бачення своїх цілей та майбутнього.

Водолій

Водоліям Наскова радить регулярно упорядковувати свої сховища, оскільки це дозволить їм відкрити нові цікаві речі. Вона наголошує, що це може бути навіть захоплюючим дослідженням.

Риби

Риби розглядають ванну кімнату як місце для відпочинку. Наскова рекомендує робити глибоке прибирання ванної кімнати щотижня, щоб вона завжди була спокійним і гармонійним місцем для релаксації.

Рибам рекомендують підтримувати чистоту ванни, аби вона залишалася місцем для відпочинку / Фото Edmund Barr