Біла вітальня Раяна Гослінга із яскравими нотками: дизайнери у захваті від підходу актора

Центральним кольором вітальні у будинки Раяна Гослінга є білий. Завдяки цікавій техніці декорування простір має непересічний вигляд.

Разом із дружиною, акторкою Євою Мендес, Райан майстерно використовує нейтральні кольори в інтер'єрі їхнього будинку в Південній Каліфорнії, зокрема у вітальні. У цьому просторі Гослінг і Мендес використали білий колір у надмірній кількості. Втім, попри це, їхня кімната не має стерильний чи нудний вигляд. Експерти пояснюють, що такого ефекту вдалося досягти завдяки уведенню кольору, який розбиває простір і оживляє його, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Універсальність білого дозволяє різним кольоровим текстильним виробам та творам мистецтва чудово вписуватися в будь-який простір.

Так, у своїй вітальні Гослінг і Мендес використали колекцію кольорових подушок, яскраві твори мистецтва та тропічні кімнатні рослини. У такий спосіб вони перервали монотонність білого дизайну.

Біла вітальня відкриває безмежні можливості для стилізації, тому ви можете легко змінювати вигляд кімнати коли завгодно. Ви можете застосувати мінімалістичний підхід з нейтральними меблями та мінімальним декором, або додати кольору сміливими акцентними предметами, такими як килим чи картини,

– пояснив експерт з нерухомості Кармело Карраско.

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Також нейтральні простори – ідеальне тло для експериментів з різними палітрами і текстурами. Гослінг і Мендес у вітальні поєднують скляні і дерев'яні столи та плісирований килим у єдину зону відпочинку.

Білий колір не просто гнучкий. Його додаткова перевага у тому, що він створює відчуття простору в будь-якій кімнаті, незалежно від її розміру. Це особливо важливо, якщо кімната маленька, оскільки білий колір візуально збільшує простір. Наприклад, додавання дзеркальних поверхонь, таких як меблі з дзеркальним покриттям, глянцеві білі столи та матеріали, що нагадують скло, можуть допомогти зробити простір більшим, ніж він є насправді.