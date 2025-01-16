5 речей, які прихильники мінімалізму викидають щодня, щоб зробити дім чистішим

Мінімалістичний дім – це не тільки про нейтральний дизайн. Дотримання цієї концепції передбачає збереження чистоти у кожній кімнаті. Адже нагромадження різних предметів – це точно не про мінімалізм.

Дизайнери інтер'єру, які обожнюють мінімалізм, розповіли, що потрібно викидати щодня, аби вдома була чистота й порядок. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на The Spruce.

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Яких речей потрібно позбутися задля чистоти

Дизайнерка інтер'єру Ніна Ліхтенштейн закликає одразу викидати старі та порожні баночки у ванній і туалеті. Періодично перевіряйте термін придатності засобів – кремів, масок, скрабів тощо. Ніколи не зберігайте пляшку з шампуню, який вже закінчився, або ж не купуйте новий, якщо у вас ще є старий. Нагромадження великої кількості засобів у ванній створюватиме безлад і точно не сприятиме розслабленню.



Як дотримуватися чистоти у ванній / Фото Joey Galang, Pexels

Ще одне важливе правило – не накопичувати велику кількість чеків. Чеки на деякі покупки дійсно потрібно зберігати, аби у разі несправності їх можна було повернути чи обміняти. Однак якщо це стосується покупок продуктів, то чек краще викидати через день.

Зараз майже усі здійснюють інтернет-покупки, адже це дуже зручно – не потрібно нікуди йти, витрачати купу часу на пошук саме того, що вам потрібно. Посилку може принести кур'єр прямо додому або ж її можна забрати з пошти. Є один важливий нюанс – картонних коробок потрібно позбуватися одразу. Нагромадження коробок та повітряно-бульбашкової плівки забиватимуть ваш простір.

Ліхтеншнейн радить позбуватися усіх зламаних чи розбитих речей. Якщо ви не відремонтували їх за якийсь час, то вже не зробите цього ніколи. Не варто себе обманювати.



Не зберігайте розбитий посуд / Фото Рейчел Ванні

Також важливо щодня оглядати холодильник і викидати з нього усі зіпсовані продукти.

Ніщо не псує атмосферу вашої кухні швидше, ніж забуті залишки їжі чи гнилі продукти. Проводячи швидке щоденне сканування холодильника, ви збережете свою кухню свіжою та уникнете неприємних запахів і сюрпризів пізніше,

– сказала дизайнерка.

Зберігати чистоту вдома насправді не так і складно. Важливо вчасно викидати непотріб, аби він не збільшувався у розмірі.