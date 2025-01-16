Дизайнеры интерьера, которые обожают минимализм, рассказали, что нужно выбрасывать ежедневно, чтобы дома была чистота и порядок. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на The Spruce.

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От каких вещей нужно избавиться для чистоты

Дизайнер интерьера Нина Лихтенштейн призывает сразу выбрасывать старые и пустые баночки в ванной и туалете. Периодически проверяйте срок годности средств – кремов, масок, скрабов и тому подобное. Никогда не храните бутылку с шампунем, который уже закончился, или не покупайте новый, если у вас еще есть старый. Накопление большого количества средств в ванной будет создавать беспорядок и точно не будет способствовать расслаблению.



Как соблюдать чистоту в ванной / Фото Joey Galang, Pexels

Еще одно важное правило – не накапливать большое количество чеков. Чеки на некоторые покупки действительно нужно хранить, чтобы в случае неисправности их можно было вернуть или обменять. Однако если это касается покупок продуктов, то чек лучше выбрасывать через день.

Сейчас почти все осуществляют интернет-покупки, ведь это очень удобно – не нужно никуда идти, тратить кучу времени на поиск именно того, что вам нужно. Посылку может принести курьер прямо домой или же ее можно забрать с почты. Есть один важный нюанс – от картонных коробок нужно избавляться сразу. Нагромождение коробок и воздушно-пузырчатой пленки будут забивать ваше пространство.

Лихтеншнейн советует избавляться от всех сломанных или разбитых вещей. Если вы не отремонтировали их за какое-то время, то уже не сделаете этого никогда. Не стоит себя обманывать.



Не храните разбитую посуду / Фото Рэйчел Ванни

Также важно ежедневно осматривать холодильник и выбрасывать из него все испорченные продукты.

Ничто не портит атмосферу вашей кухни быстрее, чем забытые остатки пищи или гнилые продукты. Проводя быстрое ежедневное сканирование холодильника, вы сохраните свою кухню свежей и избежите неприятных запахов и сюрпризов позже,

– сказала дизайнер.

Сохранять чистоту дома на самом деле не так и сложно. Важно вовремя выбрасывать хлам, чтобы он не увеличивался в размере.