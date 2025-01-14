Иногда неочевидные вещи могут создавать ощущение беспорядка и захламленности. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на The Spruce.

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Что создает беспорядок в гостиной

Журнальный столик. На журнальном столике должны лежать только самые необходимые вещи. Если оставлять на нем документы, пульт от телевизора, напитки и т.д., то это будет портить все пространство. Такой интерьер никогда не будет иметь чистый и опрятный вид.

Беспорядок на книжной полке. Держать книжные полки в структурированном порядке очень важно. Продумайте себе интересный дизайн, добавьте декорации, разместите книги по цветам – это поможет создать вау-эффект и придаст комнате индивидуальности. В то же время книжные полки, на которых хранится слишком много предметов, никогда не будут иметь стильный вид.

Слишком много мебели. Обычно люди боятся, чтобы гостиная не казалась пустой. Однако на самом деле куда хуже – засунуть в нее слишком большое количество мебели.

Коллекция неподходящих стульев, столиков или пуфов может сделать комнату хаотичной. Когда на каждой стене есть несколько предметов мебели, в пространстве очень мало места для дыхания, нет потока,

– сказала профессиональный организатор Перри Кэш.

Отсутствие закрытого хранилища. Очень важно, чтобы в комнате были шкафы или тумбы, в которых можно спрятать вещи. Открытые полки будут создавать визуальный шум, в таком помещении будет трудно почувствовать спокойствие.

Хранение предметов, которым не место в гостиной. Нужно осознать, что в гостиной должны храниться только те вещи, которые предназначены для гостиной – диван, журнальный столик, телевизор, книжная полка и тому подобное. Переноски для животных, нераспакованные коробки, большое количество одежды и так далее – должны храниться в другом месте.